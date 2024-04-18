14 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 60 kişi yakalandı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda FETÖ terör örgütü mensuplarına da geçit verilmiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin bir yeni 'kıskaç' operasyonu daha gerçekleştirdiğini açıkladı.

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14 ilde FETÖ’ye yönelik olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı.

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."

"Hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-12” operasyonlarında şüphelilerin; örgütün sözde “Güncel Yapılanması” ve "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"6 milyon TL değerinde paraya el konuldu"