Haber Merkezi
Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda NARKOÇELİK-46 Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.
2 TON UYUŞTURUCU 3 MİLYON KÖK KENEVİR
Yerlikaya, "14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kg uyuşturucu madde 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan 67 kişiden 42'sinin tutuklandığını da belirtti.
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