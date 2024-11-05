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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda NARKOÇELİK-46 Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

2 TON UYUŞTURUCU 3 MİLYON KÖK KENEVİR

Yerlikaya, "14 ilde düzenlenen operasyonda 2 ton 3 kg uyuşturucu madde 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyon kapsamında yakalanan 67 kişiden 42'sinin tutuklandığını da belirtti.