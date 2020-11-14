14 Kasım Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 92 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre bugün 3 bin 116 kişi daha koronavirüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

BUGÜN, 2 BİN 298 VATANDAŞ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Tedavi altındaki 2 bin 298 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Buna karşılık 92 vatandaşımız ise vefat etti.

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin." notuyla yaptı.