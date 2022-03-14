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- 14 Mart 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
14 Mart 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 09:52
Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.
Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor. Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.
Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.
Bugün gram altın 937 liradan işlem görürken çeyrek ise 1503 lira oldu. Peki 14 Mart 2022 Pazartesi altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..
14 MART 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 937,11
SATIŞ. 944,87
SPOT ALTIN
ALIŞ: 939,56
SATIŞ: 939,80
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.975,26
SATIŞ: 1.975,86
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.503,30
SATIŞ: 1.536,56
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 6.013,20
SATIŞ: 6.127,46
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.997,20
SATIŞ: 3.073,13
ZİYNET ALTINI
ALIŞ: 6.013,20
SATIŞ: 6.127,46
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.170,78
SATIŞ: 6.329,67
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 850,77
SATIŞ: 882,13