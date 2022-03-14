14 Mart Tıp Bayramı mesajları 2022 - Doktora, hemşireye en güzel, anlamlı ve resimli Tıp Bayramı sözleri

14 Mart Tıp Bayramı mesajları 2022 - Doktora, hemşireye en güzel, anlamlı ve resimli Tıp Bayramı sözleri

14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri, sağlık çalışanlarına minnetlerini ifade etmek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. İşte doktora, hemşireye en anlamlı 14 Mart Tıp Bayramı mesajları...

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Tıp Bayramı, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor.

Bu günde, kendi hayatlarını hiçe sayarak hastalarının sağlığını düşünen sağlık çalışanlarının toplumdaki yeri ve önemi bir kez daha hatırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden sağlık çalışanları, bu yıl da 14 Mart Tıp Bayramı'nı buruk kutluyor.

Yalnızca 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlanan Tıp Bayramı'nda ülkenin dört bir yanındaki sağlık çalışanlarına minnetlerini iletmek isteyenler, 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar yapıyor.

Öte yandan sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, Tıp Bayramı önemi nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte doktora, hemşireye anlamlı 14 Mart Tıp Bayramı mesajları ve sözleri...

TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur. Bu gün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmekte ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama,14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. Tıp okulu öğrencileri, işgali protesto etmek için Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde toplanmış ve dönemin ünlü doktorları tarafından da desteklenmişlerdir. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleğini icra edenlerin yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Tıp Bayramı, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp dersleri 12 Mayıs'ta başladığı için 1929 ile1937 yılları arasında 12 Mayıs'ta kutlanmıştır. Ancak zaman içerisinde bu uygulamadan vazgeçilerek yeniden 14 Mart Tıp Bayramı olmuştur.

1976'dan bu yana sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta süresince kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada farklı tarihlerde benzer kutlamalar yapılmaktadır. Örneğin ABD'de 30 Mart 1842 tarihi, ameliyatlarda ilk defa genel anestezi kullanılmasının yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü “Doktorlar Günü” olarak kutlanmaktadır.

14 MART TIP BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

İnsanla uğraşıp insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

Ülkemizin, milletimizin sağlığı için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) Tüm sağlık birimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

14 Mart Şahadetlerin işgale direnişin tıbbiyelinin gerçek bayramıdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır. Sularında hayallerimi yüzdürdüğüm. Benim ömrümde sevdiklerim vardır. Hayatımın kurtulmasına vesile olan doktorlarım gibi… Tüm sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramı'nızı içten duygularımla kutlarım.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk). 14 Mart Tıp Bayramı'nız kutlu olsun.

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.