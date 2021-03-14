14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesi: Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesi: Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Tıp Bayramı nasıl ortaya çıktı? sorusu gündemde. Tıp alanında çalışan herkesin anıldığı ve kutlandığı bir gün olan Tıp Bayramı Her yıl Mart ayının 14’ünde kutlanıyor.

Koronavirüsle mücadelenin birinci yılını geride bıraktık. Bu süreçte, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 385 sağlık personeli için derin üzüntü yaşıyor, onları saygı ve rahmetle anıyoruz.

Sağlık çalışanları için oldukça zorlu bir süreç olan pandemi döneminde, onlara motive ve destek olma fırsatını sağlayan Tıp Bayramı'nı bir kez daha içtenlikle kutluyoruz.

Tıp Bayramı, kendi hayatlarını hiçe sayarak hastalarının sağlığını düşünen hekimler ve tüm sağlık çalışanları tarafından her yıl Mart ayının 14'ünde kutlanıyor. Sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği Tıp Bayramı ilk ne zaman kutlandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Peki, Tıp Bayramı ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte, Tıp Bayramı ile ilgili bilgiler..

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, her yıl Mart ayının 14'ünde kutlanan, Türkiye'de tıp alanında çalışanların hizmet sorunlarının tartışıldığı ve bilime katkılarının ödüllendirildiği bir anma ve kutlama günüdür.

TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut döneminde, ilk cerrahhane, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulmuştur. Bu gün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmekte ve okulun kuruluş günü olan 14 Mart, “Tıp Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama,14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. Tıp okulu öğrencileri, işgali protesto etmek için Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde toplanmış ve dönemin ünlü doktorları tarafından da desteklenmişlerdir. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleğini icra edenlerin yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Tıp Bayramı, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp dersleri 12 Mayıs'ta başladığı için 1929 ile1937 yılları arasında 12 Mayıs'ta kutlanmıştır. Ancak zaman içerisinde bu uygulamadan vazgeçilerek yeniden 14 Mart Tıp Bayramı olmuştur.

1976'dan bu yana sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta süresince kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

Dünyada farklı tarihlerde benzer kutlamalar yapılmaktadır. Örneğin ABD'de 30 Mart 1842 tarihi, ameliyatlarda ilk defa genel anestezi kullanılmasının yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü “Doktorlar Günü” olarak kutlanmaktadır.