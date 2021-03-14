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    14 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    14 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 13 bin 378 kişinin daha testi pozitif çıktı. 68 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 14.03.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 19:58
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    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

    Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün 132 bin 425 korona testi yapıldı.

    13 BİN 378 YENİ VAKA

    Yapılan testlerin 13 bin 378'i pozitif çıktı.

    Pozitif vakaların arasında ise 852 kişinin semptomlu hasta oldukları belirlendi.

    68 CAN KAYBI

    Hastanelerde korona tedavisi gören 15 bin 516 kişi ise bugün sağlığına kavuştu. 68 kişi daha ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 2 milyon 700 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 489'a ulaştı.

    14 Mart Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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