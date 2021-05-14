14 Mayıs cuma namazı saati: Bugün camilerde cuma namazı kılınacak mı?

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, camiler açık mı, 14 Mayıs cuma namazı kılınacak mı sorularına yanıt arıyor. İşte, Diyanet İşleri'nden cuma namazı açıklaması..

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma gölgesinde geçen Ramazan Bayramı'nın ikinci günü idrak ediliyor.

Camiye gidecek olan birçok vatandaş, tam kapanma sürecinde kılınacak cuma namazı için 'Bugün camiler açık mı? 14 Mayıs Cuma namazı kılınacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı hakkında açıklama yaptı. İşte 'Tam kapanmada camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?' sorusunun yanıtı...

CAMİLERDE CUMA KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Başkan Erbaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

29 Nisan Perşembe 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kalan cuma günlerinde vatandaşlar, cuma namazı için araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidebilecek.

14 MAYIS CUMA NAMAZI SAATLERİ