14 Mayıs seçimi milletvekili dağılımı! Meclis Cumhur İttifakı'nda

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yoğun katılım sağlandı.
Oy sayımı işlemleri tamamlandıktan sonra açıklama yapan YSK, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını duyurdu.
28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.
Cumhur İttifakı
Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 268 milletvekili çıkardı. MHP yüzde 10.07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.
Millet İttifakı
CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı.
Emek ve Özgürlük İttifakı
HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı.
Toplam vekil sayıları
28. Yasama Dönemi'nde Cumhur İttifakı'nın yüzde 49,47 oy oranıyla milletvekili sayısı 323, Millet İttifakı'nın yüzde 35,02 oy oranıyla milletvekili sayısı 212, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ise yüzde 10,55 oy oranıyla 65 oldu.
AK Parti 7. kez zirvede
Buna göre, AK Parti, girdiği yedinci genel seçimden de birinci parti olarak çıktı. Bu durumda "Cumhur ittifakı" parlamentoda çoğunluğu elde etti.