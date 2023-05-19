14 Mayıs seçimi milletvekili dağılımı! Meclis Cumhur İttifakı'nda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 5 puan fark atarken, parlamento üstünlüğünü de Cumhur İttifakı aldı.

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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yoğun katılım sağlandı.

Oy sayımı işlemleri tamamlandıktan sonra açıklama yapan YSK, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını duyurdu.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Cumhur İttifakı

Milletvekili genel seçiminde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 35,61 olarak gerçekleşti. AK Parti bu oran ile 268 milletvekili çıkardı. MHP yüzde 10.07 oy oranıyla 50 milletvekili, Yeniden Refah Parti yüzde 2,81 oy oranıyla 5 milletvekili kazandı.

Millet İttifakı

CHP yüzde 25,33 oy oranı ile 169 milletvekili çıkardı. İyi Parti ise yüzde 9,69 oy oranıyla 43 milletvekili aldı.

Emek ve Özgürlük İttifakı

HDP yüzde 8,82 oy oranıyla 61 milletvekili, TİP ise 1,73 oy oranıyla 4 milletvekili kazandı.

Toplam vekil sayıları

28. Yasama Dönemi'nde Cumhur İttifakı'nın yüzde 49,47 oy oranıyla milletvekili sayısı 323, Millet İttifakı'nın yüzde 35,02 oy oranıyla milletvekili sayısı 212, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ise yüzde 10,55 oy oranıyla 65 oldu.

AK Parti 7. kez zirvede

Buna göre, AK Parti, girdiği yedinci genel seçimden de birinci parti olarak çıktı. Bu durumda "Cumhur ittifakı" parlamentoda çoğunluğu elde etti.