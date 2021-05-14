14 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 11 BİN 394

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise bin 1102 semptomlu hasta belirlendi.

242 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 37 bin 261 kişi sağlığına kavuşurken, 242 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 44 bin 301 oldu.