14 Mayıs'a 35 gün kaldı! Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün... Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etme süreleri bugün 17.00'de son bulacak.

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Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs’a 35 gün kaldı.

Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı.

Sürecin son düzlüğünde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilecek olan milletvekili aday listeleri de son şeklini alıyor.

Bugün 17.00'de son

Siyasi partilerin seçimlere katılacakları milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etmeleri için belirlenen süre bugün doluyor.

YSK’, aday listelerini bugün 17.00’ye kadar kabul edecek.

Listelerin teslimi sonrasında YSK tarafından inceleme başlatılırken, eksiklik bulunması halinde 14 Nisan’a kadar tamamlanılması istenecek.

Ardından ise geçici aday listeleri 15 Nisan’da, kesin listeler ise 19 Nisan’da ilan edilecek.

Milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

CHP peş peşe erteledi

Bu süreçte CHP Genel Merkezinde büyük krizler patlak verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 Nisan’da toplanması beklenen parti Meclis toplantısı art arda değişti.

Millet İttifakı’nda 4 parti de seçimlere CHP listesinden girme kararı aldı.

Bu gelişme partiler içinde tepkilere neden olurken, DEVA partisi seçime logosuz girme kararı verdi. Bu nedenle teşkilatta istifalar da peşi sıra geldi.

Yaşanan kaoslar sonrasında parti Meclisi toplantıları peş peşe ertelendi.

Dün saat 22.00'da yapılacağı söylenen parti meclisi toplantısının 4 kez ertelenerek bugün sabah 07.00'de toplanılacağı biliniyor.

Kabinede yer alan isimler ilk sıradan milletvekili

Bir diğer yandan seçimlere 36 partinin katılacağı bilinirken, henüz 4 parti listelerini teslim etmiş durumda.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst komsiyon, çalışmalarında sona yaklaştı. 3 dönem kuralını uygulama kararı alan AK Parti'de, birçok isim listede yer almayacak.

Kabinede yer alan isimler, listelerde ilk sıradan milletvekili adayı gösterilecek.Kulislere yansıyan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, içişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kayseri'den milletvekili adayı olacak.

BBP kendi listesiyle girecek

AK Parti listelerinde Demorkatik Sol Parti adayları için az iki aday için yer açacak.

Cumhur ittifakı ortağı Büyük Birlik Partisi ise seçime kendi listeleriyle girecek.

CHP'den 4 partiye 20 kontenjan

Millet İttifakı cephesinde ise seçime CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor.

CHP ile İyi Parti arasında ise ortak liste çalışmaları sürüyor.

NTV’nin ulaştığı bilgilere göre, Artvin - Erzincan - Van - Çorum - Adıyaman ve Tunceli'de İyi Parti adaylarının, CHP listesinden seçime girmesi kararlaştırıldı.

Bayburt - Gümüşhane - Aksaray'da ise CHP’li adaylar İyi Parti listelerinden seçime girecek.

Bu illere, Yozgat, Malatya, Hakkari, Bartın, Bingöl ve Muş’un da dahil olabileceği belirtiliyor.

CHP'de listeye son şekli, Parti Meclisi toplantısında verilecek.