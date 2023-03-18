14 Mayıs'a sayılı günler kala son anket: AK Parti zirvede Genar Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili son anketi paylaştı. Buna göre AK Parti'nin yüzde 40,7 ile zirvede yer aldığı görülürken İyi Parti'deki düşüş dikkat çekti.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı bilinirken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlendi.

Bu kapsamda siyasette hararetli günler yaşanırken, seçime yönelik anketler de art arda geliyor.

Seçime sayılı günler kala son anket çalışması

Son çalışma ise Genar Araştırma'nın oldu.

Sonucu, Genar Araştırma'nın Genel Müdürü İhsan Aktaş Twitter hesabından paylaştı.

Ankette, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu katılımcılara yöneltildi.

AK Parti zirvede

Anketten çıkan sonuca göre AK Parti yüzde 40,7, CHP 23,1 ve HDP ise 10,8 ile ilk üç sırada yer aldı.

Yine Genar verilerine göre MHP 7,6 oy alırken, İyi Parti yüzde 7 ile baraj altında kaldı.

Memleket Partisi yükselişte

Memleket Partisi'nin ise yüzde 4,7, TİP'in 1,9 ve Yeniden Refah'ın yüzde 1,4 oranında bir oya sahip olduğu görüldü.

Son olarak diğer partilerin de 2,8'lik bir oy potansiyeline sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan İhsan Aktaş anketi, "GENAR, ülke gündemi: Bir önceki seçim sonuçlarına yakın sonuçlar var. 14 mayısa kadar değişimi takip edeceğiz." notuyla yayınladı.