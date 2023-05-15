14 Mayıs’ta son 10 seçimin katılım rekoru kırıldı Türkiye’de seçime katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşti. Yurt içindeki bu oran, son 10 seçimin katılım rekoru…

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Türkiye dün sandığa gitti…

İkinci tura kalan seçimler, katılım oranıyla da rekora imza attı.

YSK’ya göre; yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açıldı.

Seçime katılım oranı yüzde 88.92, yurt dışında ise 52.69 oranında gerçekleşti.

Türkiye’deki genel seçimlere katılım oranı

Yurt içindeki yüzde 88.92’lik bu katılım oranı, Türkiye genelindeki son 10 seçimin rekoru…

Daha önce de 1987 yılındaki seçimlerde 93.38’lik bir yüzde oranına ulaşıldı.

Türkiye’deki genel seçimlere katılım oranı şu şekilde:

1950- %89.35

1954- %88.63

1957- %76.68

1961- %81.41

1965- %71.36

1969- %64.34

1973- %66.81

1977- %72.41

1983- %92.36

1987- %93.38

1991- %83.91

1995- %85.2

1999- %87.19

2002- %79.14

2007- %84.25

2011- %83.16

2015 (Haziran)- %83.92

2015 (Kasım)- %85.23

2018- %86.24

2023- %88.92