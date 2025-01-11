14 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yasama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı tarafından Karma Komisyona sevk edildi.
Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep edilen milletvekilleri arasında dikkat çeken isimler bulunuyor.
Fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da ele alınacak.
FEZLEKELERDE YER ALAN İSİMLER
Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeleri komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarı, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a ait , CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, DEM Parti Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu.
Meclis Başkanlığı tarafından sevk edilen bu dosyaların komisyon incelemelerinin ardından TBMM Genel Kurulu’na taşınıp taşınmayacağı merakla bekleniyor.
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