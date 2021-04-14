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14 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 62 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 279 kişi de hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 14.04.2021 - 19:30
- Güncelleme : 14.04.2021 - 19:51
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 63 BİNE DAYANDI
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 802 semptomlu hasta belirlendi.
279 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 413 kişi sağlığına kavuşurken, 279 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 734 oldu.