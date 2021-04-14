14 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 62 bin 797 kişi koronavirüse yakalandı, 279 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 63 BİNE DAYANDI

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 802 semptomlu hasta belirlendi.

279 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 55 bin 413 kişi sağlığına kavuşurken, 279 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 34 bin 734 oldu.