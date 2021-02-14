14 Şubat Sevgililer Günü mesajları! En güzel Sevgililer Günü mesajları neler?

14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın pek çok yerinde kutlanıyor. Birçok çift, 14 Şubat’ta birbirine güzel sözler göndermek için arama motorları üzerinden Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyor.

14 Şubat’ın gelmesiyle büyük bir heyecan yaşanıyor. Aşkın ve sevginin günü olarak kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü gelip çattı. Çiftler, birbirlerine aldıkları sevgililer günü hediyelerini vererek birbirlerine aşk sözleri içeren sözler söyleyecekler.

Sevgilisine bu özel ve anlamlı günde, etkileyici sözler söylemek isteyenler için birçok sevgililer günü mesajı bulunuyor. Birçok çift, 14 Şubat’ta birbirine güzel sözler ve mesajlar göndermek için arama motorları üzerinden Sevgililer Günü mesajlarını araştırıyor.

İşte, sizler için derlediğimiz 14 Şubat Sevgililer Günü için en güzel mesajlar...

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil…Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum…Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü!

İnanılmaz, harika ve çok ilham vericisin. Kalbime sahipsin. Mutlu sevgililer günü!

Aşık olmak yıldızlara bakmak gibidir. Milyarlardan birini seçip ona yeterince uzun bakarsanız, diğerleri erir. Benim yıldızım sensin.

Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk’a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.





Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin… Sevgililer günün kutlu olsun!

Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek… Seni seviyorum!

Bir güzele, güzelliğini hatırlatmak isterdim. aynalardan evvel… Dünyanın en güzeli sevgililer günün kutlu olsun.

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.





Sen çöllerde serap, engin denizlerde yakamoz, ormanın derinliklerinde ki huzur gibisin, ışığım sensin, güneşimsin… Bil ki çok özlendin… Sevgililer günün kutlu

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi. Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim… Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Ayrılık küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. Tıpkı rüzgarın mumu söndürüp yangını güçlendirdiği gibi… Bizim de sevgimiz hep yaşayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice sevgililer günlerinde birlikte olmak dileğiyle…

Sevgililer günün kutlu olsun! Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara olsun!

Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Eskiler böyle der. Gökkuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti… En değerli hazinemsin benim, canımsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.







