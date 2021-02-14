14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı. 94 kişi daha hayatını kaybetti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

6 BİN 287 YENİ VAKA

Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

94 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 94 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 471'e ulaştı.