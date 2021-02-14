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    14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı. 94 kişi daha hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.02.2021 - 19:50
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 20:11
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    Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    6 BİN 287 YENİ VAKA

    Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı.

    Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.

    94 CAN KAYBI

    Tedavi altındaki 94 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 471'e ulaştı.

    14 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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