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14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı. 94 kişi daha hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 14.02.2021 - 19:50
- Güncelleme : 14.02.2021 - 20:11
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.
6 BİN 287 YENİ VAKA
Güncel verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 104 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 287 kişinin testi pozitif çıktı.
Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 6 bin 910 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi.
94 CAN KAYBI
Tedavi altındaki 94 kişi ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 471'e ulaştı.