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    14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum

    Türkiye'de bugün 76 bin 632 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.02.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 21:04
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    14 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosunda son durum

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 76 BİN 632

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıkarken, 266 kişi ise hayatını kaybetti.

    "SALGIN BOYUNCA TESPİT EDİLMİŞ VAKA SAYIMIZ YAKLAŞIK 14 MİLYON"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir."

    14 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosunda son durum #1

    14 Şubat Türkiye de koronavirüs tablosunda son durum #2



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