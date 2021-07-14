14 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu ve aşı haritası

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. Toplam uygulanan doz aşı miktarı ise 60 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 6 BİN 907

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 60 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 445 bin 942 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 18 milyon 611 bin 134 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 60 milyon 471 bin 752 oldu.

HAKKARİ KIRMIZIDAN TURUNCUYA GEÇTİ

Aşı haritasında Doğu'da Hakkari ili, aşılamada yüzde 55 oranını aşarak kırmızıdan turuncu kategoriye geçti.

Haritada yüzde 75 oranını aşan mavi renge sahip iller ise, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Muğla.



