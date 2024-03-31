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14 yıl sonra bir ilk! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez seçim yarışında yok

14 yıl sonra bir ilk! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez seçim yarışında yok CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 22 yıllık Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde ilk kez bir seçimde yer almıyor.