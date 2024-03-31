14 yıl sonra bir ilk! Kemal Kılıçdaroğlu bu kez seçim yarışında yok

ensonhaber.com
Türkiye bir kez daha tarihi seçimde oy kullanıyor.
Her seçimde benzer kampanyalar, çalışmalar yürütülürken bu yerel seçimde ise bir farklılık bulunuyor.
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar sonra ilk kez bir seçimde yer almıyor.
14 yıl sonra seçimlerde yok
Kılıçdaroğlu, 22 yıllık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminin 14 yılına denk geldi.
Bu dönemde ise ilk kez seçmenlerin karşısına çıkmayacak.
Ne olmuştu?
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.
Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.
Ardından Kılıçdaroğlu Ankara'da açtığı ofisinde gelecek sürece ilişkin parti çalışmalarını yürütüyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış