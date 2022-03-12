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    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi

    Kırım Türkü Evelina Kurtseitova, 14 yıllık yaşamına iki göç sığdırdı. 2014’te Rusya’nın Kırım’a girmesiyle Ukrayna’ya göçmek zorunda kalan Kurtseitova, Türkiye’ye geldi.
    • AA
    • 12.03.2022 - 11:41
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    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye'ye geldi

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon nedeniyle, 300'e yakın Kırım Türkü Türkiye'ye sığındı.

    Geçici olarak Edirne'de konaklayanların arasında 14 yıllık hayatına 2 göç sığdıran Evelina Kurtseitova da var.

    Gidecekleri bir yeri olmadığı için Edirne'deki Doktor Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ne yerleştirilen Kurtseitova ve ailesinin tek hayali, yeniden eski düzenlerine kavuşmak.

    BABASI UKRAYNA’DA KALDI

    Kurtseitova, savaşın başlamasıyla her şeylerini Kiev'de bırakıp annesi ve kız kardeşiyle Türkiye'ye geldiklerini, savaşın birçok aileyi dağıttığını, bombardıman nedeniyle çocukların yetim kaldığını anlatan Kurtseitova, babası, yakınları ve arkadaşlarını orada bıraktıkları için çok üzgün olduğunu ifade etti.

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye ye geldi #1

    “KIRIM'DAN KİEV'E GÖÇMEK ZORUNDA KALMIŞTIK ŞİMDİ DE TÜRKİYE'YE GELDİK”

    Kırım'da daha önce yaşanan olaylar nedeniyle Kiev'e göç etmek zorunda kaldığını aktaran Kurtseitova, "Ben 14 yaşındayım ve bu benim ikinci göçüm. 2014 yılında da Kırım'dan Kiev'e göçmek zorunda kalmıştık. Şimdi de Türkiye'ye geldik. Babam orada kaldı. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın." dedi.

    Türkiye'yi çok sevdiğini, bu nedenle Kiev'de Türkçe şarkılar ezberleyip söylediğini anlatan Kurtseitova, özellikle "Çanakkale" türküsünü söylerken duygulandığını dile getirdi.

    Kurtseitova, tahliye sırasında ve sonrasında kendilerine yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye ye geldi #2

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye ye geldi #3

    14 yıllık yaşamına 2 göç sığdıran Kırım Türkü, Türkiye ye geldi #4


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