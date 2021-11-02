İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin son tablosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Koca, ayrıca 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 ili sıraladı.

Söz konusu iller "Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir" olarak gerçekleşti.