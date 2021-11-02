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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin son tablosunu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 02.11.2021 - 15:13
- Güncelleme : 02.11.2021 - 15:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Her 100 bin kişide koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 296,84, Ankara'da 328,31, İzmir'de 57,07 oldu.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.
VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL
Koca, ayrıca 16-22 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 ili sıraladı.
Söz konusu iller "Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir" olarak gerçekleşti.