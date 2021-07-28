Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Kurul toplantısında; aşı yaşının 12'ye düşürülmesi ve aşı yaptırmayanlara karşı kısıtlama getirilip getirilmeyeceği masaya yatırılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 16.30’da video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Son günlerdeki vaka sayılarının artması üzerine gözler kurul toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

AŞI YAŞI 12'YE İNEBİLİR

Kritik toplantının ana gündem maddelerinden ilki, aşılamada yeni bir safhaya geçilmesi. Delta varyantının hızla yayılmasına karşı aşılama yaşının 12'ye düşürülmesi planlanıyor.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Toplantının ikinci gündem maddesi ise 2 doz aşı yaptırmayanlara karşı uygulanacak kısıtlamalar.

Söz konusu kısıtlama tavsiyesi önceki Bilim Kurulu toplantısında ele alınmış ancak sıcak bakılmamıştı. Bilim Kurulu üyeleri, insanların gönüllülük esasına göre aşı yaptırmasının daha doğru olduğu yönünde görüş belirtiyor.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden açıklamada bulunacak.