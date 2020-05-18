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    Benzin ve motorine zam

    Akaryakıtta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 13 kuruş zam yapılacak.
    • AA
    • 18.05.2020 - 16:42
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    Benzin ve motorine zam

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 5,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,76 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 5,49 liradan 5,62 liraya, İzmir'de 5,67 liradan 5,80 liraya yükselecek.

    Buna göre Ankara'da ortalama 5,35 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,35 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,47 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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