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    Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı

    Terörle mücadeleye ilişkin kararlı mesajlar veren Devlet Bahçeli, "Teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 14:15
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    Devlet Bahçeli'den terörle mücadele mesajı

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından terörle mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

    Sözlerine şehitlerimizi anarak başlayan Devlet Bahçeli, Mehmetçiklerin kanının yerde kalmayacağını söyledi.

    "Terörün kökü kazınmalı" diyen Bahçeli, "Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur." dedi.

    "Bizim nezdimizde teröristtir"

    Düşmana yapılacak merhametin mazlumlara ihanet olduğunu da sözlerine ekleyen Bahçeli, "Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir." ifadelerini kullandı.

    Bahçeli, terör destekçilerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada; Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli şehit olmuş, iki askerimiz de yaralanmıştır. Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür.

    Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır.

    Devlet Bahçeli den terörle mücadele mesajı #1

    "Kesin hesap mahşere bırakılmayacak"

    Elbette teröristlerin döktükleri şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak kesin hesap mahşere bırakılmayacaktır. Türkiye’ye ve Türk milletine silah çekenler acıklı sonlarını hazırlamışlardır. Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir.

    Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

    Devlet Bahçeli den terörle mücadele mesajı #2

    "Düşmana merhamet, mazlumlara ihanettir"

    Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekûn düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

    Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah’ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır.

    Devlet Bahçeli den terörle mücadele mesajı #3

    "Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız"

    Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki, terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."


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