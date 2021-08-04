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    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

    Vaka artışındaki yükseliş üzerine bir araya gelecek olan kurul sonrası, Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama gelecek.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 09:59
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    Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30’da video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.

    Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek.

    VAKA SAYILARI VE AŞILAMA ELE ALINACAK

    Özellikle Kurban Bayramı'nda yaşanan hareketlilik sonrası vaka sayılarında artış görülürken, toplantının ana gündemi salgının seyri olacak.

    Toplantının bir diğer gündemi ise aşılama çalışmaları.

    Aşı uygulamaları haziran ayı itibarıyla hız kazanırken, doğu bölgesindeki oran düşüklüğü dikkat çekiyor. Aşıya teşvik için ek kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, toplantıda bu konunun da ele alınması bekleniyor.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Toplantı sonrası Bakan Koca tarafından yazılı açıklama yapılacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor #1

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