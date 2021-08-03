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    Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

    Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • AA
    • 03.08.2021 - 03:14
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    Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

    Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

    44 KİLOMETRE UZAKTA

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.

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