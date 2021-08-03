Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

44 KİLOMETRE UZAKTA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.00'de ve 24,21 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,22 kilometre olarak ölçüldü.