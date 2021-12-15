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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:57
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    Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyinde PKK’lılarla mücadele sürüyor…

    Kahraman komandolar bir taraftan teröristlerin inlerine giriyor, bir taraftan da bölgeyi onlardan ayıklamaya çalışıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

    ATAK, 2 TERÖRİSTİ DAHA AVLADI

    “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”

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