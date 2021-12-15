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- Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Pençe Şimşek bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 15.12.2021 - 10:19
- Güncelleme : 15.12.2021 - 10:57
Irak’ın kuzeyinde PKK’lılarla mücadele sürüyor…
Kahraman komandolar bir taraftan teröristlerin inlerine giriyor, bir taraftan da bölgeyi onlardan ayıklamaya çalışıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, başarılı operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.
ATAK, 2 TERÖRİSTİ DAHA AVLADI
“Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”