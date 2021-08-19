Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

16 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan; Sel, yangın gibi olaylarda birçok bakanın afet bölgelerinde olması nedeniyle ertelenen kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

5 saat 20 dakika süren toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklama yapıyor.

"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün yaptığımız Kabine Toplantısı'nda sağlıktan afetlere, ekonomiden dış gelişmelere kadar ülkemizin gündemindeki tüm konuları ele aldık. Bir süredir maruz kaldığımız afetler nedeniyle üzüntülü günler geçiyoruz. Kuraklık nedeniyle tarlalar sürülmeden biçilmek zorunda kaldı. Orman yangınları da küresel sorun haline geldi.

"54 İLİMİZDE ÇIKAN YANGINLAR 154 BİN HEKTARLIK ALANI ETKİLEDİ"

54 ilimizde çıkan yangınlar 154 bin hektarlık alanı etkiledi. 82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. ABD'de 3 milyon hektarı aşkın, Kanada'da 3 milyon hektara yakın, Meksika'da 600 bin hektar alan yanmıştır. Son 1,5 asrın rekorlarının kırıldığı bu dönemde, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığı, 80 km buluna rüzgar hızı nedeniyle yangınların önüne geçilmesi zorlanmıştır. Yangınlara karşı devletimiz ilk andan itibaren mücadele vermiş, vatandaşların yanında yer almıştır. Böylesine bir felaketi istismar edenlere rağmen bu büyük afetin üstesinden geldik.

"BİZE DESTEK OLAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

18 uçak, 68 helikopter 9 İHA 1000'in üzerinde arazöz, 600'ün üzerinde iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Dipğer kurumlar ve belediyelerden de destek sağlandı. En son Köyceğiz'le birlikte büyük yangınların tamamı kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürmektedir. Ormanların yanı sıra 72 bin ekili alan, 2600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş, 4505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur.

Orman yangınlarıyla mücadelede bize destek olan ülkelere teşekkür ediyorum. Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı da yüreğimizi yakıyor. Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanları unutmayacağız. Yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tespitlerimiz devanm etmektedir. Evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde yeni konutları teslim edilecektir. Hayvan kayıpları hibe olarak karşılanacaktır. Fide, tohum gibi ürünler bedelsiz olarak hak sahiplerine verilecektir.

"YANAN YERLERİ EN KISA SÜREDE YENİDEN AĞAÇLANDIRACAĞIZ"

Çiftçilerimizi, Yüksek Katma Değerli Alternatif Tarım uygulamalarına yöneltmek için çalışmalarımız sürmektedir. 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3 adet olmak üzere 252 milyon fidan yıl bitmeden toprakla buluşturulacaktır. Bu zamana kadar 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk Yanan yerleri en kısa sürede yeniden ağaçlandıracağız."

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