Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı? Kabine toplantısının tarihi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde iki haftada bir toplanan Kabine toplantısının tarihi merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular...

İki haftada bir yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını kapsayan Kabine toplantısı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.

İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele aldığı Kabine toplantısında, ekonomik gelişmeler masanın en önemli gündem maddeleri arasında başı çekiyor.

Bu kapsamda vatandaşlar, artan vaka sayısı ile beraber ülke gündeminde yerini alan enflasyon ve fahiş fiyatlarla ilgili gelişmeleri ve açıklamaları merakla bekliyor.

Kritik konuların ele alınacağı Kabine toplantısına ilişkin zaman ve saat detaylarını merak edenler ise araştırma yapmaya başladı.

Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? İşte Kabine toplantısının tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ GÜN?

Genellikle iki haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı için gözler Ankara'dan gelecek açıklamaya çevrildi. En son gerçekleşen kabine toplantısı 31 Ocak'ta yapılmıştı. Kabine toplantısının 14 Şubat Pazartesi günü yani bugün gerçekleşmesi bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı temasları nedeniyle kabine toplantısı ertelendi.

Kabine toplantısının hangi gün ve saat kaçta düzenleneceği ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.