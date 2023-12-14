14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için heyecanlı geri sayım TRT'nin düzenlediği 14'üncü Uluslararası Belgesel Ödülleri festivali bugün başlıyor. Bu yıl 100 ülkeden bine yakın başvurunun yapıldığı festivalde 32 finalist ödül için yarışacak. Etkinliğin teması ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılından ilhamla 'Köklü izler, güçlü hikayeler' olarak belirlendi.

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Dünyanın dört bir yanından profesyoneller, sinemaya gönül veren öğrenciler ve yüzlerce belgeselci, TRT Belgesel Ödülleri için yarışacak.

TRT'nin yetenekli belgeselcileri desteklemek için başlattığı yarışmanın bu yıl 14'üncüsü düzenleniyor.

TRT’nin geleneksel belgesel ödülleri ve festivali için, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılından ve coğrafyamızın medeniyet birikiminden ilhamla “Köklü İzler, Güçlü Hikâyeler” mottosuyla yola çıkıldı.

Dolu dolu bir program

14-17 Aralık tarihlerinde İstanbul Fişekhane’de gerçekleştirilecek festival, film gösterimlerinden panellere, ünlü isimlerle ekran buluşmalarından atölyelere dolu dolu bir programa sahip.

17 Aralık Pazar akşamı düzenlenecek ödül töreninde, 4 kategorideki belgesel ödülleri sahiplerini bulacak.

2023 yılına özel olarak ayrıca "100. Yıl Özel Ödülü" de verilecek.

93 ülkeden 998 başvuru

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için 4 yarışma kategorisinde 93 ülkeden toplam 998 başvuru yapıldı.

Finale kalan 32 proje arasından seçilen eserler, 17 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Törende toplamda 12 ödül ve bu yıla özel verilecek olan 100. Yıl Özel Ödülü sahipleriyle buluşacak.

Jüride usta yönetmenler ve ünlü isimler yer alacak

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için finale kalan filmleri değerlendirecek ve kazananları belirleyecek seçici kurul üyeleri de belirlendi.

Jüride dünyadan ve Türkiye’den prestijli yönetmenler, ekranların ünlü belgesel yüzleri, saygın akademisyenler, yapımcılar ve TRT yöneticileri yer alıyor.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulan seçici kurullar şu isimlerden oluşuyor:

Uluslararası Kategori

Derviş Zaim (Yazar, Yapımcı, Yönetmen)

Tamara Kotevska (Yönetmen)

Mouhssine Ennaimi (Belgesel Yapımcısı ve Yönetmeni)

Reshad Strik (Yapımcı, Oyuncu)

Aslıhan Eker Çakmak (TRT World Özel İçerikler Departmanı Müdürü, Belgesel Yapımcısı)

Ulusal Profesyonel Kategori

Vedat Atasoy (Belgesel yapımcısı ve yönetmeni)

Burcu Camcıoğlu (Yönetmen)

Altuğ Gültan (Yönetmen, Yazar)

Mehmet Varış (TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı)

Ahmet Seven (TRT Yapımcı, Yönetmen)

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi

Prof. Dr. Cenk Demirkıran (Yönetmen İletişim Bilimci)

Serdar Kılıç (Yapımcı,Sunucu, Eğitimci)

Nilay Bilgen (TRT Belgesel Programlar Müdürü)

Murat Pay (Yönetmen)

Önder Furkan Besli (Yapımcı)

Proje Destek Kategorisi

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu (Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yönetmeni, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Seyid Çolak (Yönetmen)

Doç. Dr. Özlem Arda (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Osman Emre Şen (TRT İç Yapımlar Aktüel Yapımlar Müdürü)

Ahmet Toklu (Yönetmen)

Bir TRT geleneğine dönüşen ödüller ve festival

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, TRT’nin küresel yayıncılık misyonuna uygun olarak insani ve evrensel değerleri yansıtan, insana, doğaya ve kültürel zenginliklere odaklı hikayelerin görünür hale gelmesini sağlamayı ve bu çerçevedeki belgeselleri artırmayı da hedefliyor.

Zamanın ruhunu yansıtmak, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak festivalin değişmeyen motivasyonlarından biri. İnsanı yaşatmaya ve ortak evimiz olan dünyamıza sahip çıkmaya odaklı hikâyeler, festivalde her zaman ön planda.

Güçlü ve uluslararası bir yayıncılık markası olan TRT vizyonuyla ve Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen festivalin etki alanı her yıl genişliyor. Prestijli yapımların ve isimlerin katılımıyla belgesel dünyasının ışığı daha da parlıyor.

Bu yılın mottosu: Köklü izler, güçlü gelecek

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılından da ilhamla "Köklü izler, güçlü hikâyeler" mottosuyla gerçekleşecek.

Seçilen mottoyla, geçmişin mirasına, tarihsel birikime, bugünden yarına çizilen ufka ve bu yolculukta paylaşılan ortak hikâyelere dair bir çağrışım hedefleniyor.

Türkiye’de ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör belgeselcileri destekleyen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 4 günlük takvimi boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleşecek, ayrıca belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Etkinlikler herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.