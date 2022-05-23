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    1 haftada 1054 Afgan, ülkesine gönderildi

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 15-22 Mayıs tarihleri arasında, 1054 Afganistan uyruklu kişinin ülkesine gönderildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 14:34
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    1 haftada 1054 Afgan, ülkesine gönderildi

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yıl başından itibaren sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini açıkladı.

    2022 yılının Ocak ayı itibarıyla toplamda 153 bin 88 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellenirken, geri gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulan 94 uyruktan 18 bin 801 yabancının ise sınır dışı işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

    1 haftada 1054 Afgan geri gönderildi

    Bir diğer yandan ise 15-22 Mayıs tarihleri arasında toplamda 1054 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

    27 Ocak 2022 tarihinde, Afganistan uçuşlarının başlamasıyla ise toplamda 14 bin 4 Afganistan uyruklu göçmenin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

    5 ayda 28 bin 581 göçmen sınır dışı edildi

    Öte yandan ise yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

    1 haftada 1054 Afgan, ülkesine gönderildi #1


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