15 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 18 bin 847 yeni vaka tespit edilirken, 154 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 847

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 83 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 44 milyon 20 bin 437, 2. doz uygulanan aşı miktarı 32 milyon 916 bin 449, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 6 milyon 612 bin 245 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 83 milyon 549 bin 131.