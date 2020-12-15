15 Aralık Türkiye'de korona salgınında son durum

Türkiye'de bugün 32 bin 102 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu yine sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

Koca'nın paylaştığı tabloya göre iki gündür 30 bin altında seyreden günük vaka sayısı yeniden 32 binin üzerine çıktı.

Bugün yapılan testler sonucu 32 bin 102 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

235 CAN KAYBI DAHA

Hastanede tedavi altında olan 29 bin 247 kişi taburcu olurken 235 vatandaşımız hayatını kaybetti.

"SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM"

Fahrettin Koca tabloyu, "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadeleriyle paylaştı.