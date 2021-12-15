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    15 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 19 bin 872 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.12.2021 - 19:56
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 20:10
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    15 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 19 BİN 872

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıkarken, 193 kişi ise hayatını kaybetti.

    "HAYATI DESTEKLEMEK İÇİN DE EKSİK AŞILARINIZI OLUN"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. HAYATI DESTEKLEMEK için de eksik aşılarınızı olun."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN15 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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