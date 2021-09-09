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    15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu

    15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu

    Yeni yapılacak 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak.
    • AA
    • 09.09.2021 - 20:04
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 20:19
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen atamasını müjdelemişti.

    Erdoğan'ın müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini açıkladı.

    BAŞVURULAR 27 EYLÜL-8 EKİM ARASI

    MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

    15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu #1

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