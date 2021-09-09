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15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu

15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu

Yeni yapılacak 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak.