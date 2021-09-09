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- 15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu
15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu
Yeni yapılacak 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak.
- AA
- 09.09.2021 - 20:04
- Güncelleme : 09.09.2021 - 20:19
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen atamasını müjdelemişti.
Erdoğan'ın müjdesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini açıkladı.
BAŞVURULAR 27 EYLÜL-8 EKİM ARASI
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.