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    15 bin sığınmacının vatandaşlık işlemi yeniden değerlendirilecek

    Göç İdaresi, toplum içinde huzur sağlama amacıyla vatandaşlık talepleri hakkında yeni düzenlemeye gitti.
    • 13.05.2022 - 11:52
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    15 bin sığınmacının vatandaşlık işlemi yeniden değerlendirilecek

    Son zamanlarda Türkiye'nin gündemine oturan sığınmacı meselesi etkisini sürdürüyor...

    Bu kapsamda Göç İdaresi Başkanlığı yeni bir uygulama başlattı.

    Vatandaşlık talepleri yeniden değerlendirmede

    Başta Suriyeliler olmak üzere binlerce kişinin istisnai vatandaşlık işlemleri iptal edildi.

    Gaziantep'ten bin 400 sığınmacıya 'işlem iptali' mesajı gönderilirken; İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana ve Mersin ile birlikte sayının 15 bini aştığı belirtildi.

    Göç İdaresi: Amacımız huzur sağlamak

    Türkiye Gazetesi'ne konuşan Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdür Vekili Dr. Gökçe Ok, tüm başvuruları yeniden değerlendirmeye tabi tutmak üzere böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Gökçe Ok, daha önce vatandaşlık alan ve sonrasında bir takım tahrik olayları ile toplumsal güvenliği tehdit eden ya da terör örgütlerine destek verdiği tespit edilen şahısların da aynı kapsam dâhilinde tetkike tabi tutulacağı bilgisini paylaştı.

    Kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğini söyleyen Gökçe Ok "Bu uygulamayı insanlarımızın huzuru adına yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    15 bin sığınmacının vatandaşlık işlemi yeniden değerlendirilecek #1


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