DOLAR KURU I 19 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

DOLAR KURU I 19 Ağustos 2022 Cuma dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 19 Ağustos Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki yükseliş devam ediyor.

Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

Bunun akabinde vatandaşlar, yaptıkları yatırımları ya da alım güçlerinin ne kadar etkilendiğini öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 19 Ağustos Cuma 2022 piyasalardaki son durum..

19 Ağustos dolar ve euro ne kadar?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,10 seviyelerinde işlem görüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,0'e çekmesinin ardından günü yüzde 0,55 artışla 18,0504'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar/TL, saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 18,1020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 18,2610'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 düşüşle 21,5320'den alıcı buluyor. Dolar endeksi, 107,7 ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini test ederken, avro/dolar paritesi 1,0070'e kadar geriledi.

Analistler, küresel çapta açıklanan verilerin yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının sürdüğüne işaret etmesi ile merkez bankalarının para politikalarında daha "şahin" bir duruşu benimseyeceği endişelerinin gündemde kaldığını, buna paralel dolar talebinin de gücünü koruduğunu söyledi.

Belirsizlikler nedeniyle merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin öneminin arttığını vurgulayan analistler, bu kapsamda gelecek hafta yapılacak Jackson Hole sempozyumu öncesi döviz piyasalarında oynaklığın artabileceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminin sakin olduğuna işaret ederek, teknik açıdan dolar endeksi için 105,8'in destek, 108 ve 108,7'nin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.