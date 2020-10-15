15 Ekim Dünya El Yıkama Günü nedir? Koronavirüse karşı eller nasıl yıkanmalı? Doğru el yıkama teknikleri

Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkin yöntemi olarak kabul edilen el yıkama alışkanlığı, 15 Ekim'de tüm dünyada kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNİCEF ),15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul ediyor. Peki, Dünya El Yıkama günü nedir? Dünya El Yıkama günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

"Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNİCEF ),15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak kabul etmiştir. Bu özel günde; el yıkamanın önemi ve el yıkamayı alışkanlık haline dönüştürmek çok önemlidir.

EL YIKAMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu günün amacı, bir günle sınırlı kalmaması, su ve sabunla el yıkamanın sürekliliğini sağlamaktır. Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halindedir. ellerimiz en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazitler gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir.

Sadece El yıkamak ile; başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonları da olmak üzere ,zararlı mikroorganizmaların bulaşmasını önlemek için “En basit , En etkili ve En ucuz “yöntemdir. Günlük yaşamda birçoğumuz öksürürken mendil kullanmak yerine ağzımızı elimizle kapatır ve avucumuzun içine hapşırırız sonrasında yakınımızdaki kişilerle tokalaşarak ayrılırız.

Ellerimizi hastalık bulaştırma, yayma aracı olarak kullanmış oluruz. Grip virüsleri ellerde saatlerce canlı kalabilir. Bu nedenle sadece el yıkama ayrı bir önem kazanmaktadır. Yıkayarak Ellerin bir virüs yayıcı olması önlenebilir.. Virüs ile kirlenmiş ellerle tokalaşmak, kapı kollarına, asansör, cep telefonu, bankamatik düğmeleri gibi vs.. dokunmak dokunulan her yerin virüs ile kirlenmesine hastalığın yayılmasına sebep olur. Bu nedenle, kirli eller ile hasta olanların el temizliğine dikkat etmesi çok önemlidir.

ELLER NE ZAMAN YIKANMALI?

Burnunuzu temizledikten, öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra

Toplu taşıma araçlarına bindikten, marketler ve ibadet yerleri dâhil olmak üzere topluma açık bir mekâna gittikten sonra

Para dâhil olmak üzere, dışardaki tüm madde ve yüzeylere dokunduktan sonra

Hasta bir kişiyle ilgilenmeden önce, ilgilenirken ve ilgilendikten sonra

Yemek yedikten önce ve sonra

Tuvaleti kullandıktan sonra

Yemek yemeden önce ve sonra

Evdeki çöplere dokunduktan sonra

Hayvanlara ve ev hayvanlarına dokunduktan sonra

Bebeklerin altını değiştirdikten ya da çocuklara tuvalette yardım ettikten sonra

Elleriniz apaçık kirli durumdayken

ELLER NASIL YIKANMALI?

Virüsün ellerinizdeki tüm izlerinden kurtulmanız için alelacele suyla çalkalama ve ovuşturma yetmez. Gerçekten etkili bir el yıkamada ne yapılması gerektiği aşağıda adım adım anlatılmaktadır:

Adım 1: Ellerinizi akan suyla ıslatın

Adım 2: Ellerinizin tamamını kapsayacak kadar sabun sürün

Adım 3: Ellerinizin tüm yüzeylerini, arkalarını, parmak aralarını ve tırnak altlarını en az 20 saniye süreyle sabunlayın

Adım 4: Ellerinizi yine akan suyla durulayın

Adım 5: Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın