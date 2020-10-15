15 Ekim Türkiye'de koronavirüs bilançosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 66 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 1.693 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1.311 kişi sağlığına kavuşurken 66 kişi vefat etti.

Bugün 66 vatandaşımızın yaşamını yitirmesiyle birlikte, hayatını kaybedenlerin toplamı 9 bin 80'i buldu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYRİNE DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." notuyla yaptı.

Ayrıntılar gelecek...