15 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 30 bin 694 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 181 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 30 BİN 694

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 114 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 799 bin 554, 2. doz uygulanan aşı miktarı 47 milyon 119 bin 99, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 848 bin 660 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 113 milyon 709 bin 533.

BAKAN KOCA: YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YILGINLIK BİZE ZARAR VERİR. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı."