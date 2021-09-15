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- 15 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
15 Eylül 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 15 Eylül Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,42 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- İHA
- 15.09.2021 - 10:11
- Güncelleme : 15.09.2021 - 10:12
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,42 seviyesini gördü.
Haftayı yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dünü ise yüzde 0,5 azalışla kapattı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
15 EYLÜL 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
İstanbul Kapalıçarışı'da 8,4380 liradan alınan dolar, 8,4400 liradan, 9,9750 liradan alınan euro ise 9,9770 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 8,45 liradan, euro ise 9,98 liradan satılmıştı.
DOLAR: 8,44
EURO: 9,98