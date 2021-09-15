15 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 28 bin 224 yeni vaka tespit edilirken, 248 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 224

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 103 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 52 milyon 153 bin 868, 2. doz uygulanan aşı miktarı 41 milyon 182 bin 546, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 633 bin 374 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 103 milyon 526 bin 811.

HARİTADA TURUNCU KALMADI

Öte yandan Koronavirüs Risk Haritası'nda ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında olan tek il Gümüşhane de, bugün turuncudan sarıya döndü. Böylece haritada turuncu renk de kalmadı.

BAKAN KOCA: ÇİFT DOZ AŞIDA HIZLI OLMALIYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir.

TURUNCU İLİMİZ KALMADI. Türkiye Covid-19 Risk Haritasında son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını %65’in üzerine çıkararak Sarıya geçti. Şimdi sıra, Maviye geçecek başarıyı göstermekte. GÜMÜŞHANE’Yİ KUTLUYORUZ"

