15 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 955 kişi yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 955

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 532 semptomlu hasta belirlendi.

84 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 186 kişi sağlığına kavuşurken, 84 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 879 oldu.