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    15 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    15 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 955 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2021 - 19:50
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 20:02
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 955

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 532 semptomlu hasta belirlendi.

    84 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 186 kişi sağlığına kavuşurken, 84 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 879 oldu.

    15 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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