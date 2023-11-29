15 ilde Sibergöz operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı! 37 kişi yakalandı Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcıların banka hesaplarında 70 milyon TL’lik hareket tespit edildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları dolandırarak ağlarına düşüren çeteler mercek altına alındı.

Yurt genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında Sibergöz operasyonları gerçekleştiriliyor.

"37 şüpheli şahıs yakalandı"

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."



"Göz açtırmayacağız"

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis Oynatanların, Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Yapanların, Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız.

15 ilde eş zamanlı harekete geçildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.

70 milyon TL’lik hareket tespit edildi

Bu şahısların;

vatandaşlarla Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları,

sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları,

49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

Ele geçirilenler