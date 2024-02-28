15 ilde uyuşturucu operasyonu: 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Güvenlik güçleri uyuşturucu ticaretine göz açtırmıyor.
Bu kapsamda Narkoçelik-3 operasyonu düzenlendi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-3” operasyonlarında 881 uyuşturucu madde ele geçirildi. 101 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı." ifadelerini kullandı.
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