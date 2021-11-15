15 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

15 Kasım 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 15 Kasım Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar Cuma günü 9,98 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar Cuma günü 9,98 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, Cuma ise günü yine yükselişle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

15 KASIM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar 10,0350 liradan, euro ise 11,50 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 10,0330 liradan alınan dolar 10,0350 liradan, 11,4980 liradan alınan euro ise 11,50 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 9,96 liradan, euro ise 11,39 liradan satılmıştı.