15 Kasım Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronaviürüs salgınında bugün 3 bin 223 kişi daha hastalığa yakalandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Koca'nın açıkladığı verilere göre bugün 3 bin 223 kişi daha hastalığa yakalandı.

Tedavi altında olan 2 bin 561 kişi taburcu olurken 89 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, tabloyu paylaşırken açıklamalarına devam etti.

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Koca, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.