15 liraya yükseldi! İETT gece tarifesine kallavi zam: Gece 12'den sonra...

İBB'nin İETT toplu ulaşım araçlarında gece tarifesine geçmesiyle birlikte 00:00'dan sonra toplu ulaşım kullanan vatandaşlar çift bilet ödemesi yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı kullanan vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

UKOME toplantısında alınan yüzde 40 oranındaki zammın ardından, bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul’da ağustos 2019’da uygulamaya başlanan gece toplu ulaşım hizmetine de zam yapıldı.

Gece 12'den sonra 15 TL

İstanbul'da gece saatlerinde bazı toplu taşıma hatlarında çift bilet tarifesinin uygulandığı ortaya çıktı.

Bu tarifeye göre gece otobüs hatlarında 7.67 TL olan tek biniş yerine kullanıcıların kartından 15 TL kesilecek.

Beyaz Masa'ya şikayet yağdı

İstanbulkart bastıktan sonra çekilen ücreti gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden İBB'ye tepkilerini dile getirdi.

Twitter'dan Beyaz Masa'ya konuyla ilgili dönüş şikayette bulunan vatandaşlar ummadıkları bir cevap aldı.

"İBB Beyaz Masa" resmi Twitter hesabından bir kullanıcının gece çift bilet tarifesiyle ilgili bir kullanıcının sorduğu soru üzerine, "Merhaba, 9 Nisan 2022 cumartesi 00.00'dan itibaren çift bilet uygulaması geçerli olmuştur. İyi geceler dileriz" yanıtını verdi.

Çift bilet tarifesi 2022

Metrolarda cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile resmi tatillerde yapılan gece seferleri, çift bilet üzerinden ücretlendiriliyor.

Son zam ile birlikte İETT tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Çift tarifeye ödenecek ücret de 15 lirayı buldu.

Ramazan ayında ise, hafta içi 02.00'ye kadar yapılan seferlerde gündüz tarifesi geçerli.

Deniz hatlarında gece seferleri hafta sonu 2 hatta, 00.30 ile 05.30 saatleri arasında yapılıyor. Ücret, yine çift bilet olarak uygulanıyor.