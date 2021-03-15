15 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 15 bin 503 kişinin daha testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu güncelledi.

Bakanlığın güncellediği tabloya göre bugün 151 bin 113 korona testi yapıldı.

15 BİN 503 YENİ VAKA

Yapılan testlerin 15 bin 503'ü pozitif çıktı.

Pozitif vakaların arasında ise 858 kişinin semptomlu hasta oldukları belirlendi.

63 CAN KAYBI

Hastanelerde korona tedavisi gören 15 bin 893 kişi ise bugün sağlığına kavuştu. 63 kişi daha ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.

Böylece iyileşenlerin sayısı 2 milyon 716 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 552'ye ulaştı.